Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Şubat 2024 00:09
Meb e kurumlar arası geçiş

Adalet bak. Bilgisayar işletmeniyim engelli ama adliyeye gidip gelmekte zorlanıyorum onun için yaşadığım ilçede okul olur ilçe meb olur diye dilekçe yazmak istiyorum sizde olur mu bilginiz var mı

Çok Yazılan Konular

Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?MEB GYS TercihÖddk (acil cevabınıza ihtiyacım var)Engelli raporuna istonaden nöbetten muaf20 yıl öğretmenlik =BaşöğretmenlikBakanlığın yüksek lisansı uzmanlığı önüne koyması??Veli tehdit ediyorAkademisyenlikten Meb'e GeçişGörevlendirme08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla kabul edi

Sözlük

itiraf 1 pişman olmak 2 aydos 3 Kitipiyoza tuzak 2 eyyamcı 1 Anubis 1 saçmalamayın 2 palmiye 1 Olumlu düşünmenin bize ve hayatımıza katkısı 3 Annemi trenden nasıl atarım 1

Son Haberler

Karar veren hakime karşı tazminat davası açılabilir mi?Karadeniz'deki esrarengiz patlama sesi kıyı şehirlerini tedirgin ettiAnkara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacakNuman Kurtulmuş'tan Can Atalay kararını okumak istemediği iddialarına yanıtİkinci el otomobil alırken bunlara dikkat!

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı