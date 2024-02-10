KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Şubat 2024 00:34
KTB Turizm
kültür ve turizm bakanlığı başvuruları bitti arkadaşlar. turizm bölümü sartı aranan 65 kişilik alıma kimler kaç puanla nereleri yazdı

the back of furkan
Aday Memur
10 Şubat 2024 00:36

ben iibf diploması çıktığından beri hep iibf alımlarına başvurdum


Turizmemre58
Aday Memur
10 Şubat 2024 00:37
ayni zamanda turizm mezunumusunuz .puaniniz kaç nereyi tercih ettiniz
the back of furkan, 2 saat önce

ben iibf diploması çıktığından beri hep iibf alımlarına başvurdum


the back of furkan
Aday Memur
10 Şubat 2024 00:37

yok mühendisim. 87

Turizmemre58, 2 saat önce
ayni zamanda turizm mezunumusunuz .puaniniz kaç nereyi tercih ettiniz

Turizmemre58
Aday Memur
10 Şubat 2024 00:38
puaniniz çok iyi .iibfden şimdiye kadar atanmaniz lazimdi
the back of furkan, 2 saat önce

yok mühendisim. 87


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
10 Şubat 2024 00:42

aöften yeni mezun oldu mühendislikten atanamayınca iibfdye karar verdi

Turizmemre58, 2 saat önce
puaniniz çok iyi .iibfden şimdiye kadar atanmaniz lazimdi

the back of furkan
Aday Memur
10 Şubat 2024 00:54

aöf diplomam yeni çıktı. halihazırda memurum zaten hocam. ama 4001

Turizmemre58, 2 saat önce
puaniniz çok iyi .iibfden şimdiye kadar atanmaniz lazimdi
Toplam 6 mesaj

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