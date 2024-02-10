KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


10 Şubat 2024 00:35
aof kosullu gecer??
ortalamam 1.93 kosullu gecer yazan bir iki dersim var . gectim mi gecmedimmi anlamAdim

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