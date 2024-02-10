Silahı alınan memurun ekipte adres tahkikatında çalıştırılması!!!

A ilinde görevli iken psikolojik nedenlerden dolayı birim amirinin tavsiyesi üzerine psikoloğa giderek silahımı teslim ettim... Önce 1.5 ay 1+1 devamlı karakolda gece grupta çalıştırıldım... Şimdi ise yabancı adres tahkikatına ekibe yazmışlar 6+1....Nedir bu işin sırrı bilen eden var mıdır dostlar... Etsşy'ne göre silahı alınan memur kendi biriminde aktif olmayan pasif bir birimde çalıştırılır şeklinde... Ekip pasif bir görev midir? Yönetmeliğe aykırı bir uygulama değil midir bu durum? Yoksa dolaylı bir mobing midir? Silahını verip yatış derdinde olan memurlardan değilim, silahımı mecburen birim aamirinin tavsiyesi üzerine istemeyerek vermek zorunda kaldım.... Kıymetli cevaplarınıza istinaden personel şubeden görüş talep edeceğim...

A ilinde görevli iken psikolojik nedenlerden dolayı birim amirinin tavsiyesi üzerine psikoloğa giderek silahımı teslim ettim... Önce 1.5 ay 1+1 devamlı karakolda gece grupta çalıştırıldım... Şimdi ise yabancı adres tahkikatına ekibe yazmışlar 6+1....Nedir bu işin sırrı bilen eden var mıdır dostlar... Etsşy'ne göre silahı alınan memur kendi biriminde aktif olmayan pasif bir birimde çalıştırılır şeklinde... Ekip pasif bir görev midir? Yönetmeliğe aykırı bir uygulama değil midir bu durum? Yoksa dolaylı bir mobing midir? Silahını verip yatış derdinde olan memurlardan değilim, silahımı mecburen birim aamirinin tavsiyesi üzerine istemeyerek vermek zorunda kaldım.... Kıymetli cevaplarınıza istinaden personel şubeden görüş talep edeceğim...