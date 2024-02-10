Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


10 Şubat 2024 00:40
belediye mülakatını kazandım ancak
atamaya hak kazandıktan sonra insan kaynaklarını hemen arayıp feragat dilekçesi verdim evrak teslim etmedim 4b sözleşmeli ÖSYM'ye tercih verebilir miyim arkadaşlar (hak kaybı yok yedek var)

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