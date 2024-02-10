Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Şubat 2024 01:10
lojman süresi hakkında.
öncelikle herkese merhaba. lojman süresi olan 5 yıl dolunca +1 şeklinde uzatma yapılabiliyor mu ? 5 yıllık süre dolunca lojmanı boşaltmak için tanınan süre ne kadar ? teşekkürler. teşekkürler.

fiestacı
Aday Memur
10 Şubat 2024 02:10

Can güvenliği hariç uzatma olmaz, süre bitimi sonrası 15 gün içinde çıkmanız lazım.


spartalı77
Aday Memur
10 Şubat 2024 02:11
teşekkürler devrem sagol.
fiestacı, 35 dk. önce

Can güvenliği hariç uzatma olmaz, süre bitimi sonrası 15 gün içinde çıkmanız lazım.

Toplam 2 mesaj

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