Hizmet Birleştirme Ekip Portal Sorunu

2 Aydır hizmet birleştirmemin bakanlıktan yapılmasını bekliyorum ama EKİP sistemine geçildiği için sistemlerde sıkıntı olduğundan hala Hizmet Birleştirmemi sisteme işleyemiyorlar benim gibi bekleyen var mı ? Ne zaman düzelecek bu sistem ? Bakanlıkta çalışıp aydınlatacak arkadaş olursa sevinirim.

2 Aydır hizmet birleştirmemin bakanlıktan yapılmasını bekliyorum ama EKİP sistemine geçildiği için sistemlerde sıkıntı olduğundan hala Hizmet Birleştirmemi sisteme işleyemiyorlar benim gibi bekleyen var mı ? Ne zaman düzelecek bu sistem ? Bakanlıkta çalışıp aydınlatacak arkadaş olursa sevinirim.