Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Şubat 2024 01:23
Hizmet Birleştirme Ekip Portal Sorunu
2 Aydır hizmet birleştirmemin bakanlıktan yapılmasını bekliyorum ama EKİP sistemine geçildiği için sistemlerde sıkıntı olduğundan hala Hizmet Birleştirmemi sisteme işleyemiyorlar benim gibi bekleyen var mı ? Ne zaman düzelecek bu sistem ? Bakanlıkta çalışıp aydınlatacak arkadaş olursa sevinirim.

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