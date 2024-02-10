Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Şubat 2024 01:51
Arama ve Kurtarma Derneği
Merhaba arkadaşlar . 6 Şubat depremlerinden sonra kurulan Bolu Adalet Teşkilatı Arama ve Kurtarma Derneği'ne sizlerden sosyal medyada destek bekliyoruz . İnstagram : boluatak X ( twitter ) : boluatak Facebook : Bolu Atak Whatsapp Kanal : Bolu ATAK Derneğimiz tamamen Adalet Bakanlığı personelleri tarafından kurulmuş ve afad ile akredite olmuş bir dernektir . Sizlerden derneğimize sosyal medya hesaplarınızdan destek çıkmanızdır . teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Cezaevi lojmanlarıKurumlar arası geçiş hk.İstifa İçin Acil YardımYazı işleri ve icra müdür ve yardımcılarıhizmetlikurumlar arası geçişMutemet arkadaşlar bakarsaPromosyonlar tekrar güncellenecek haberi hakkındaAdalet Çalışanları Birlik Olma VaktiAfad paraları ne oldu ?

Sözlük

gel gardaş gel 1 İnci Taneleri 3 film analizi 2 istanbul üniversitesi 1 Teknoloji 1 aydos 3 Bana bir gününü anlat 3 hayvan çiftliği 1 kündekari 1 lösev 3

Son Haberler

Karar veren hakime karşı tazminat davası açılabilir mi?10 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıKaradeniz'deki esrarengiz patlama sesi kıyı şehirlerini tedirgin ettiAnkara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacakNuman Kurtulmuş'tan Can Atalay kararını okumak istemediği iddialarına yanıt

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı