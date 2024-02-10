Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Şubat 2024 07:32
Eşlerin farklı ilçelere atanması durumunda nasıl bir çözüm üretebilirim

Herkese merhabalar, tayinle x iline atandım. Eşimde öğretmen x iline eş durumuyla geldi. Eşimle aynı ilin farklı ilçelerindeyiz aramızda 2.5 saatlik yol var kendi aracımla. ayrıca tayin istediğimiz dönem benim ilçemde eşimin norm açığı yoktu mecbur diğer ilçeyi yazmıştı. Yerleştik vs sonra benim ilçem de açık oluşru bu sefer haliyle Eşimle sıkıntı yaşıyoruz bakıcı bulduk ev tuttuk çocuk okula yazıldı vs yanıma gelmek istemiyor sürekli ev taşıdığımızdan bezdi. Emnieyete dilekçe verdim olumsuz döndü. Görüşe çıktım çıkmaz olaydım o da olumsuz öğretmen yanına gelcek dedi. Farklı ildeki benim gibi olan polis arkadaşlarımın dilekçeyle hallettiler ben Ne yapabilirim dostlar aile birliği düzen yok oldu. Üstelik 7 yıl doğu görevim bitti bi rahat nefes alayım diye memlekete yakın geldim sevinenedim. Nasıl yol izleyeyim çıkmazdayım

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