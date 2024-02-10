Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Şubat 2024 09:15
polis ve memur
işe yeni başlayan polis ve işe yeni başlayan öğretmen maaşı aynı mı?

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret atamasıİdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıEgm Fetö idari soruşturmaEvi satıp, yatırım olarak ne yapılabilir?Taltif duyumu2024 yılı genel atama hakkındaC dilimi Görev istirahatliyken il dışına çıkmak yasak mı?

Sözlük

Everest Dağı 1 pişman olmak 2 ismet 5 miraç kandili 1 Anubis 1 Amon tapınağı 1 palmiye 1 suretler 1 İnci Taneleri 3 lisanımünasip 2

Son Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin ile Öğretmenler odasında buluştularİhtiyaç sahibi hanelere bu ay 4 milyar lira ödenecekBakan Kacır: Bilimde kadının rolü kalkınma yolculuğunun anahtarı olacakBakan Göktaş: Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruzCemaatin ayakkabılarını denedi, kendine olanı çaldı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı