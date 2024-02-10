Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


10 Şubat 2024 09:18
Süreli raporlar
Ben öğretmen olarak atandım. Haziran'da raporum bitecek memuriyet düşer mi? Yeni rapor çıkarmazsam.

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