Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Şubat 2024 09:47
Sağlıkçıların atama onay belgesi nerden alınıyor

Eşim sağlıkçı pbs bana bildiiri geldi eşinizin atama onay belgesi lazım diye pazarteside atmam lazım yakın açıklanması nerden alabilirim eşimin atama onay belgesini bilgisi olan varsa yardımcı olsun lütfen


Mstfclkkl
10 Şubat 2024 09:53
eşiniz başlama yaptığı yerin idaresinden alcak
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