Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Şubat 2024 09:49
Atama onay belgesi

Ben polisim eşim hemşire kadrolu atama onay belgesini nerden alabilirim yardımcı olursanız sevinirim pazartesiye kadar halletmem lazım şubat tayini için

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