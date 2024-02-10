urfada hemşirelik nasıl hastaneler çok yoğun mu tercih edilebilir mi önerir misiniz yardımcı olabili

merhabalar atama için urfayı yazmayı düşünüyorum ama hastaneler ve ilçeleri hakkında pek bir bilgim yok. hastaneler çok yoğun mudur, ilce hastaneleri işleyiş nasıldır şehir pahalı mı, tercihlere yazmamı önerir misiniz vs bilgi verebilir misiniz

merhabalar atama için urfayı yazmayı düşünüyorum ama hastaneler ve ilçeleri hakkında pek bir bilgim yok. hastaneler çok yoğun mudur, ilce hastaneleri işleyiş nasıldır şehir pahalı mı, tercihlere yazmamı önerir misiniz vs bilgi verebilir misiniz