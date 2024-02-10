KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


10 Şubat 2024 10:45
Lisans Hemşire

Merhabalar . 72 puan almıştım . 8.900 bindeyim sıralama olarak . Adanada yaşıyorum. Sizce yakın yerleri ilk 15 yazarsam cıkma olanagı olur mu gaziantep adana hatay mersin gibi kontejyan sayılaır az oluyor dıye bılıyorum ama en azından yazmayı dusunuyorum .

Sonrası 15 İstanbul düşünüyoru. Sizce acıkta kalırmıyım?


Rose nurse
Aday Memur
10 Şubat 2024 11:01

Bence olma olasılığı yüksek ilk yazdığınız yerlerin. Son 15 yere neden istanbul yazıyorsunuz ki , gelebilecek ve daha rahat yaşanacak yerleri yercih edin derim. Buarada 8900 atananları çıkartınca kalan sıralamanız mı ?

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