Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Şubat 2024 11:03
Ölüm izni.

Eşimin erkek kardeşi (Kayınbirader) vefat etti. Bu durumda, 2024 yılı, son güncel mevzuata göre 7 günlük ölüm izni kullanabilir miyim?


M Can
Genel Müdür
10 Şubat 2024 11:33

Hayır.


feridunemeksiz
Şef
10 Şubat 2024 11:42
1. derece yakın anne baba kardeş harici 7 gün izin alamazsın

Exelans cop
Aday Memur
10 Şubat 2024 12:10

Alırsın kardeş. Kendinin ve eşinin 1.derece yakını vefat ettiğinde 7.ölüm izni alırsın. Eşinin kardeşi eşinin birinci derece yakını oluyor sonuçta. Tabi bu mazeret izni diye geçer diye biliyorum.


Exelans cop
Aday Memur
10 Şubat 2024 12:11

https://www.tahanci.av.tr/olum-izni/#:~:text=B)%20MEMURA%2C%20e%C5%9Finin%20do%C4%9Fum%20yapmas%C4%B


xLmx
Memur
10 Şubat 2024 12:23
bilmeden biliyormuş gibi yazıyorsunuz varya en tehlikeli durum bu
feridunemeksiz, 1 saat önce
1. derece yakın anne baba kardeş harici 7 gün izin alamazsın

xLmx
Memur
10 Şubat 2024 12:25
alırsınız. başıniz sağolsun öncelikle. ölüm raporunu sunarak kullanabilirsiniz. Anne baba kardeş ve eşinizin annesi babası kardeşi için kullanabilirsiniz
xLmx, 26 dk. önce
bilmeden biliyormuş gibi yazıyorsunuz varya en tehlikeli durum bu
Toplam 6 mesaj

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