Destek personeli maaş

Arkadaslar guncel destek personeli maaşı ne kadardır. Evlilik durumunda ne kadar olur.Üni ve kamuda maaş farkı oluyor mu.Lise mezunu biri eğitim seviyesini yükseltirse maaşı artıyor mu? cevaplarsanız çok iyi olur.

Arkadaslar guncel destek personeli maaşı ne kadardır. Evlilik durumunda ne kadar olur.Üni ve kamuda maaş farkı oluyor mu.Lise mezunu biri eğitim seviyesini yükseltirse maaşı artıyor mu? cevaplarsanız çok iyi olur.