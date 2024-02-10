Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Şubat 2024 11:30
Destek personeli maaş
Arkadaslar guncel destek personeli maaşı ne kadardır. Evlilik durumunda ne kadar olur.Üni ve kamuda maaş farkı oluyor mu.Lise mezunu biri eğitim seviyesini yükseltirse maaşı artıyor mu? cevaplarsanız çok iyi olur.

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