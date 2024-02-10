Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
10 Şubat 2024 11:32
Lutfen yardim

Ben 2018 yilinda atandim o zamandan bu yana ayni hastanede gorev yapiyorum . Il ici atamada cok az yer aciliyor kendi hastanem de ise 6 yila yakindir surekli rotasyona ugruyorum il ici atama disinda il ici hastane degisikligi nasil yapilir torpil bulduk diyelim il sagliga mi direk gitmeli


HolyMemur
Memur
10 Şubat 2024 11:45

Bulursan il sağlığa gitmene gerek yok kurum seni isteyecek senin hastanen onay verdiğinde geçebilirsin

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