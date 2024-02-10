Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


10 Şubat 2024 11:56
HZ KAKA..HZ AYYAŞ

HZ KAKA islamın yılmaz komutanlarından cesur yurekli islam komutanıdır

HZ AYYAŞ islamı ilk kabul edip hicret eden sahabiler arasında yer almış çok değerli bir sahabiydi

vee bu sahabiler şu anda isim olarak çok ama çok kötü anılmakta

biz dini değerlerimize sahip çıkmazsak onlşarın sahte kahramanlarını çocuklar öğrenirse olmaz

ben bu cuma vaazında bu iki sahabeden bahsettim cemaate dinimize sahip çıkalım dedim.

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