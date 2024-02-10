taltif kadar saçma bir ödüllendirme sistemi yok bir personel görevini yapıyor diye laltif neden alır ki ? onun çalıştığı şubeye bir başkasını koy o işi o adam da yapar. siz hiç karakolda mukayitlik yapan adama sen çok güzel fezleke hazırladin diye ödül veren var mı? yok . niye? çünkü o iş o adamın işi ama neymiş narkotikci uyuşturucu yakaladı diye ödül alıyor arkadaş zaten bu adamın biriminin işi bu ya NARKOTİK??! E niye o adamla bu adam ayristiriliyor

taltif kadar saçma bir ödüllendirme sistemi yok bir personel görevini yapıyor diye laltif neden alır ki ? onun çalıştığı şubeye bir başkasını koy o işi o adam da yapar. siz hiç karakolda mukayitlik yapan adama sen çok güzel fezleke hazırladin diye ödül veren var mı? yok . niye? çünkü o iş o adamın işi ama neymiş narkotikci uyuşturucu yakaladı diye ödül alıyor arkadaş zaten bu adamın biriminin işi bu ya NARKOTİK??! E niye o adamla bu adam ayristiriliyor