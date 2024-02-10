Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Şubat 2024 12:01
5 TALTİF
Şuan bilgi kirliligi var herkese yattimi

Joplu Çoban
Memur
10 Şubat 2024 12:14
Şubelere çoğunlukla yattı genel hizmet belirsiz

robokopp
Aday Memur
10 Şubat 2024 12:17
Yatmadı kardeşim birileri yine üvey evlat muamelesi gördü

reddblackk
Aday Memur
10 Şubat 2024 12:17
taltif kadar saçma bir ödüllendirme sistemi yok bir personel görevini yapıyor diye laltif neden alır ki ? onun çalıştığı şubeye bir başkasını koy o işi o adam da yapar. siz hiç karakolda mukayitlik yapan adama sen çok güzel fezleke hazırladin diye ödül veren var mı? yok . niye? çünkü o iş o adamın işi ama neymiş narkotikci uyuşturucu yakaladı diye ödül alıyor arkadaş zaten bu adamın biriminin işi bu ya NARKOTİK??! E niye o adamla bu adam ayristiriliyor

kaptan34m
Daire Başkanı
10 Şubat 2024 12:17
koruma şube Urfa taltif yok

iyilikiyidir01
Memur
10 Şubat 2024 12:20
her zamanki işimi yapıyorum taltif gerektirecek bir bayanım olmadı rütin işlerimi yapıyorum onunn için beklentim olmadı kafa rahat yani har zaman ki gibi yatmadı resmilere:)

sancak bayrak
Şube Müdürü
10 Şubat 2024 12:27

Emniyeti böldüler memurları birbirine düşman ettiler,resmi ekipler ve karakollarda çalışma şevki bırakmadılar,kimine tazminat,kimine fark, kimine taltif verip duruyorlar yahu adam kendi işini yapıyor zaten,teşkilatta herkez aynı maaşı almalı, ayrımcılık zarar verir.

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