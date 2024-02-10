Kamu Kurumlarında Çalışan Güvenliklerin Sakal Bırakamaması?

Merhaba, öncelikle anlayamadığım bir husus var. Kamu kurumunda hiç sakallı güvenlik görmedim. Kendimin de çalıştığı kamu kurumda sakallı bir güvenlik görevlisi yok, idare bırakılmasını istemiyor. Ancak kanunen bir engel olmadığını düşünmekteyim. Yanıldığım hususlar var ise lütfen aydınlatın. Öncelikle kanunen olayı incelemek gerekirse

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK Madde 2 ye bakarsak bu yönetmeliğin kapsamının çok geniş olduğu

Madde 6'e bakarsak "Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hâkimler, savcılar, Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan subay, sözleşmeli subay, yedek subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, uzman jandarma, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erler ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler."

görüldüğü üzere madde 6'da özel güvenlik görevlileri sayılmamış. Mezkur kanunun Madde 5'ini incelediğimizde " ...(Danıştay Onikinci Dairesinin 20/4/2022 tarihli ve E.:2021/7000; K.:2022/2247 sayılı kararı ile iptal ibare; Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz.)..." ifadelerine yer verildiğini görmekteyiz.

Özel güvenliklerin tabi olduğu 5188 sayılı kanunda da sakala ilişkin hiçbir ifadenin yer almadığını görmekteyiz. Buradan hareketle sakal bırakmanın yasak olduğu düşüncesine memurlar, amirler nereden düşünmektedir. Benim bu konudaki fikrim yukarıda belirttiğim madde 6'da sayılan ve kendi yönetmeliklerine tabii olan meslek mensupları sayılırken 2013 yılından önce emniyet hizmetleri sınıfı yerine ?Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar? ifadesi bulunmaktaydı ancak 2013 yılındaki bakanlar kurulu kararı ile emniyet hizmetleri ifadesi yer aldı. Geçmişten gelen alışkanlık gereği idareler tarafından resmi elbise ifadesi emniyet hizmeti gibi yorumlanarak polislerin sahip olduğu sakal bırakma yasağına ilişkin ifade tüm üniformalıları kapsar gibi hareket edilmektedir. Ancak idarenin burada kanun koyucu yerine geçme durumu olmamaktadır ve kanunlar idarece böylesine geniş yorumlanamayacaktır. Aynı zamanda mezkur ifade 2013 yılında değişmiştir.

Hasılı yukarıda belirttiğim hususlar dışında kaçırdığım bir nokta var ise lütfen belirtiniz ve neden kamuda çalışan güvenlik personeli sakal bırakamaz konusunda yardımcı olunuz. Eğer kanunen bir engel yoksa 2024 yılında sakal bırakabilmek hepimizin hakkıdır. Yorumlarınızı bekliyorum.