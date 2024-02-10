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Editörler : Pangaea


10 Şubat 2024 12:09
Kültür ve Turizm Bakanlığı Büro Personeli

Normal memur şeklinde 8-5 mi çalışır, haftasonu mesaisi olur mu ve çalıştığı yer il müdürlüğü mü oluyor yoksa her yerde çalışabiliyor mu (müze vs)


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
10 Şubat 2024 12:18

Müze nin kütüphanelerin vs alımı ve branşı ayrıydı diye hatırlıyorum ilçe müdürlükleri yoksa kültürün ilde çalışırlar herhalde ankarayı bilmiyorum belki bakanlık a da verirler


Refess
Aday Memur
10 Şubat 2024 12:42

evet doğru hocam ama büro personeli tam olarak ne iş yapıyor onu öğrenemedim de sormak istedim. bu arada inşallah atanırsınız

Mehmet-şeker, 31 dk. önce

Müze nin kütüphanelerin vs alımı ve branşı ayrıydı diye hatırlıyorum ilçe müdürlükleri yoksa kültürün ilde çalışırlar herhalde ankarayı bilmiyorum belki bakanlık a da verirler


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
10 Şubat 2024 12:44

Teşekkür ederim inşallah

Refess, 7 dk. önce

evet doğru hocam ama büro personeli tam olarak ne iş yapıyor onu öğrenemedim de sormak istedim. bu arada inşallah atanırsınız

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