Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Şubat 2024 12:25
İpka vazgeçme

İkinci bölge ilinde görev süremi tamamlandim. Geçtiğimiz ay ipka talepleri için dilekçe toplandı bende verdim fakat şimdi vazgeçtim tercihler yapılırken ipka istemiyorum işaretlemem yeterli olur mu


akbey aslan
Şef
10 Şubat 2024 13:05
olur devrem dilekçe sadece istatistik belirleme için normal tercihlerde ipka istemiyorum işaretlemek yeterli olur

JWJW
10 Şubat 2024 14:26

Dilekce vermeye gerek yok mu ?


Hidayet2534
Aday Memur
10 Şubat 2024 14:36
Dilekçeyi istatistik için istediklerini duymuştum. Tercih esnasında isteyip istemediğini belirtebilirsiniz. Bu durumun tam tersi de var. İpka dilekçesi vermeyip ama tercihler de ipka isteyip kalan var.
JWJW, 38 dk. önce

Dilekce vermeye gerek yok mu ?

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret atamasıİdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıTaltif duyumuEgm Fetö idari soruşturmaEvi satıp, yatırım olarak ne yapılabilir?5 taltif2024 yılı genel atama hakkındaC dilimi

Sözlük

lösev 1 lisanımünasip 2 İnci Taneleri 4 pişman olmak 3 Everest Dağı 1 itiraf 1 dilber ortaylı 4 karını dul bırakmak istemiyorsan çık 3 en sevdiğin baharat 1 layın-leyin eki 2

Son Haberler

Kırklareli'nde avukatı bıçakla tehdit eden şüpheli tutuklandıAK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları açıklandıMHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı'Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi 35 bin varili geçti''2023'te planlı tarımla ilgili bütün yasal düzenlemeleri bitirdik'

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı