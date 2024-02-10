Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Şubat 2024 12:25
İpka

İkinci bölge ilinde görev süremi tamamlandim. Geçtiğimiz ay ipka talepleri için dilekçe toplandı bende verdim fakat şimdi vazgeçtim tercihler yapılırken ipka istemiyorum işaretlemem yeterli olur mu

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