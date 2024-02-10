Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Şubat 2024 12:25
İpkadan vazgeçme

İkinci bölge ilinde görev süremi tamamlandim. Geçtiğimiz ay ipka talepleri için dilekçe toplandı bende verdim fakat şimdi vazgeçtim tercihler yapılırken ipka istemiyorum işaretlemem yeterli olur mu


akbey aslan
Şef
10 Şubat 2024 13:05
olur devrem dilekçe sadece istatistik belirleme için normal tercihlerde ipka istemiyorum işaretlemek yeterli olur

JWJW
Aday Memur
10 Şubat 2024 14:26

Dilekce vermeye gerek yok mu ?


Hidayet2534
Aday Memur
10 Şubat 2024 14:36
Dilekçeyi istatistik için istediklerini duymuştum. Tercih esnasında isteyip istemediğini belirtebilirsiniz. Bu durumun tam tersi de var. İpka dilekçesi vermeyip ama tercihler de ipka isteyip kalan var.
JWJW, 2 gün önce

Dilekce vermeye gerek yok mu ?


Police5555
Aday Memur
10 Şubat 2024 17:35

Sarfırnazar dilekçesi vermen gerekiyor devrem bende sarfınazar dilekçesi verdim yapmış olduğum 7 tercih içerisinden uygun görülene atamamın yapılması diye yazmıştım


JWJW
Aday Memur
10 Şubat 2024 18:52

Tercih yaptıktan sonra mi verdin

Police5555, 2 gün önce

Sarfırnazar dilekçesi vermen gerekiyor devrem bende sarfınazar dilekçesi verdim yapmış olduğum 7 tercih içerisinden uygun görülene atamamın yapılması diye yazmıştım


Hidayet2534
Aday Memur
10 Şubat 2024 18:54
Tercih yapılmadan öncesini kastediyor arkadaş.
Police5555, 2 gün önce

Sarfırnazar dilekçesi vermen gerekiyor devrem bende sarfınazar dilekçesi verdim yapmış olduğum 7 tercih içerisinden uygun görülene atamamın yapılması diye yazmıştım


SirShrek
Aday Memur
10 Şubat 2024 21:27
Bu konuda tecrübesi olan biri olarak yazıyorum. O vermiş olduğunuz ilk dilekçenin hiç bir önemi yok sadece bir sayı olarak kabul edin. Aynı şekilde iki yıl önce ki atamada Aralık ayinda şark ilinde ipka verdim. Ancak modül açıldığında ipka istemiyorum seçeneğini işaretledim. Ayrıca bir dilekçe yazmadım. Sonuç atamam yapıldı. Dediğim gibi ilk verilen sadece sayı. Hakkınız da hayırlısı.

JWJW
Aday Memur
11 Şubat 2024 15:41

Teşekkürler sarktan sarka deprem bölgesi illerini düşünüyorum kismetse

SirShrek, 2 gün önce
Bu konuda tecrübesi olan biri olarak yazıyorum. O vermiş olduğunuz ilk dilekçenin hiç bir önemi yok sadece bir sayı olarak kabul edin. Aynı şekilde iki yıl önce ki atamada Aralık ayinda şark ilinde ipka verdim. Ancak modül açıldığında ipka istemiyorum seçeneğini işaretledim. Ayrıca bir dilekçe yazmadım. Sonuç atamam yapıldı. Dediğim gibi ilk verilen sadece sayı. Hakkınız da hayırlısı.
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