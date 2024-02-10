İpkadan vazgeçme

Dilekçeyi istatistik için istediklerini duymuştum. Tercih esnasında isteyip istemediğini belirtebilirsiniz. Bu durumun tam tersi de var. İpka dilekçesi vermeyip ama tercihler de ipka isteyip kalan var.

Dilekçeyi istatistik için istediklerini duymuştum. Tercih esnasında isteyip istemediğini belirtebilirsiniz. Bu durumun tam tersi de var. İpka dilekçesi vermeyip ama tercihler de ipka isteyip kalan var.