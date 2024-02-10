KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Şubat 2024 12:59
Sözleşmeli Atanıp Gitmemek

Merhaba sözleşmeli olarak üniversiteye atandım. Evraklarımı teslim ettim ancak sözleşme imzalamadım şuan güvenlik soruşturması başladı. Sorum şu gitmediğim takdirde tekrar açıktan sözleşmeli alım olursa başvurabilirmiyim ? Bekleme süresi oluyor mu sözleşme imzalamadan ? Bu arada 3 tane yedek var kadro yakmadım :)

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