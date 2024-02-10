Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Şubat 2024 13:13
Yeni komisyon kurulması/ istek dışı kadro değişikliği/tayin gibi işlem yapılması?

Malum bir yandan iş yükü artarken bir yandan da yeni ağır ceza merkezleri dolayısıyla komisyon başkanlıkları kuruluyor.

Kadrosu yeni Komisyon kurulan yerlerde olan ama burada neredeyse hiç çalışmayanlarin komisyon kararı ile kadrosu değiştirilebiliyor. bu karar sonrasi sanki personel tayin istemiş gibi gerek uyap kayıtlarına kurum içi nakil diye giriyor, gerekse de tayin zamanı hizmet süresi sifirlandigindan tayin isteyememe sorununa yol açtı. (Uyap müsade etmiyor)

İstanbul da Bakırköy ve Küçükçekmece adliyeleri icin bu durum oluştu.

Başka adliyelerde de benzer sorunlar oldu mu?

Bilgisi olan işleme karşı idari dava açan arkadaşlar oldu mu, sonuç alınabildi mi?

Teşekkürler

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