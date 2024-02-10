Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Şubat 2024 13:13
Karakol ve taltif

Karakol ve resmi çalışan arkadaşlardan taltif alabilen var mı arkadaşlar

Ben alamadım şahsen


MeteAkk
Aday Memur
10 Şubat 2024 13:30
karakol ne zaman taltif aldıki

dadaş 2520
Aday Memur
10 Şubat 2024 13:35

Her zaman ki gibi olumsuz...

Toplam 2 mesaj

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