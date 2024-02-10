Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Şubat 2024 13:30
Adaya öğretmen iken istifa edip 399 a aranabilir miyim?

Adaylık kalkmadan öğretmenlikten istifa edip KPSS ile KİT e atanabilir miyim? Bekleme süresi var mı?


crabnet355
Müsteşar
10 Şubat 2024 13:54
399 da bekleme süresi yok hocam.İstifa edip ertesi gün başlayabilirsiniz

Yusuffali
10 Şubat 2024 13:59

Adaylık kafamı karıştırdı ondan sordum hocam


crabnet355
Müsteşar
10 Şubat 2024 14:36
Adaylıkta seni bağlayan bir şey yok hocam.Kazandığın kadro 657 olsaydı evet sıkıntı olacaktı.Ama sen 399 a gideceğim diyorsun
Yusuffali, 1 saat önce

Adaylık kafamı karıştırdı ondan sordum hocam


Yusuffali
10 Şubat 2024 14:37

Tamamdır hocam çok teşekkür ederim sağ olun yardımınız için

Toplam 4 mesaj

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