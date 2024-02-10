KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


10 Şubat 2024 13:45
Lisans hemşirelik ataması

Merhaba. Kpss p3 puanım 68.7 sıralamam 28k. son atamada hemşirelik 72 ile kapamıştı yaklaşık 11 bin hemşire alındı kpssden sonra. güncel sıralamam 16k civarı. şimdiki 15k lık alımın 13 bini lisans hemşire olsa atanma şansım yüzde kaç? nereleri yazmalıyım? ayrıca bu yeni atamada yeni mezunlar var onu da göz önüne alın lütfen.

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