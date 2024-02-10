Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Şubat 2024 15:01
Mülhakat adliyesinde çalışanlar.

Mülhakat adliyesinde çalışan personel arkadaşlar, çalışma şartlarından bahsedebilir misiniz? Adliyenizde toplam kaç katip var, nöbet ne kadar da bir geliyor, sorunlarınız nelerdir?

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