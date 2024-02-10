Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Şubat 2024 15:03
2023 haziran çkys 8 günde düşülmüş
2024 Ocak illerarasında 11 gün oldu, pazartesi düşer miyiz

Çok Yazılan Konular

2024 ocak ayı iller arası tayinde yerleşenlerin çkys durumuYüksek lisans eğitimine devamLisansiyerlere 0.37 katsayı gelmemesi adaletsizliğiEvrak teslimi sonrası gitmemekyol harcirahTıbbi sekreter eczane2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyişGörev suistimaliAynı il içinde eş durumu yapılabiliyor mu?3+1 sağlık personeli tıbbi sekreterlerin 2 yıl kadar ayrılacakları doğum izinleri hizmet süresinden

Sözlük

itiraf 1 dilber ortaylı 4 The Greatest Night in Pop 1 Aile yuvasinda birlikte zaman geçirme 2 İnci Taneleri 4 lisanımünasip 1 kıdem tazminatı caiz değildir 6 Angelina Jolie 3 şikemperver 3 kartal 3

Son Haberler

Bakan Güler'in acı günüFilistin'e destek paylaşımı nedeniyle gönderilen Youcef Atal Adana Demirspor'daBakan Göktaş: Çocuklarımız her alanda eksiksiz hizmetten faydalanıyorAnkara'ya yeni metro hattı: Bakan Uraloğlu açıkladıAntalya'da kış ortasında deniz keyfi: Deniz, havadan daha sıcak

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı