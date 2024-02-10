KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


10 Şubat 2024 15:31
Pomem ön sağlıkta renk körlüğü testi

Arkadaşlar geçen gün önüme bir fotoğraf çıktı renk körlüğü testiydi baktım baktım ve 73 sayısını göremedim ondan sonra kendime dert ettim internetde ne kadar renk körlüğü testi varsa girdim bazen bazılarını göremedim ama %90 olarak doğru yaptım. Ön sağlığa giren arkadaşlar ortalama size kaç soru sorudular ve 1 yanlışa hemen eliyorlar mı


Tigiyhun
Aday Memur
10 Şubat 2024 16:05

Renk körlüğünde af yok kardeşim. On sağlıktan geçsen bile okulda yapılacak olan genel saglik taramasindan kalırsın.


HüseyinDemir23
10 Şubat 2024 16:38

Nasıl yani renklerin hepsini tam görüyorum fakat bir iki tane çözemediğim oldu bu yüzden elenecek miyim

Tigiyhun, 1 saat önce

Renk körlüğünde af yok kardeşim. On sağlıktan geçsen bile okulda yapılacak olan genel saglik taramasindan kalırsın.

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