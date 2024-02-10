Aday memurun izinsiz il dışına çıkması ve olaya karışması

Önceden cezan yoksa bir alt ceza verilir ama bir alt ceza verme yetkisi de inisiyatiflerinde "verilebilir" diyor yönetmelikte. Muhtemelen uyarı alırsın kardeşim amirin haberim yok derse. Bu sebeple ihraç olmazsın olan duymadım.

Önceden cezan yoksa bir alt ceza verilir ama bir alt ceza verme yetkisi de inisiyatiflerinde "verilebilir" diyor yönetmelikte. Muhtemelen uyarı alırsın kardeşim amirin haberim yok derse. Bu sebeple ihraç olmazsın olan duymadım.