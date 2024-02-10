Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Şubat 2024 16:09
Aday memurun izinsiz il dışına çıkması ve olaya karışması

Aday memurken amirinden izinsiz il dışına çıkmak ve hakkında hakaret şikayeti olması o ilde gıdık ifade vermek şikayetin sonrasında çekilmesi ama il dışı olayından ne gibi durumlar olur yardımcı olurmusunuz


koruma1903
Şef
10 Şubat 2024 16:29
Şikayet geri çekilse dahi birimine çoktan haber gitmiştir soruşturma geçirirsin amirine izin verip vermediğini sorarlar. amirinle konuş izin vermedim derse uyarı kınama harici alacağın cezada ihraç olursun (böyle bir konu için ihraç olacağın bir ceza vermezler)

Tuna411
Aday Memur
10 Şubat 2024 16:55

Aday memur olduğum için bir alt ceza verebilir lermi peki?

Yani cezanın tam karşılığı olmayan uyarma kınama da verilebiliyor mu ?

Çünkü 7068 de 3 gün aylıktan kesme

koruma1903, 42 dk. önce
Şikayet geri çekilse dahi birimine çoktan haber gitmiştir soruşturma geçirirsin amirine izin verip vermediğini sorarlar. amirinle konuş izin vermedim derse uyarı kınama harici alacağın cezada ihraç olursun (böyle bir konu için ihraç olacağın bir ceza vermezler)

Mstermnnn
Aday Memur
10 Şubat 2024 16:58

Bu tarz durumlarda amirden sözlü olarak izin isteniyor amir sözlü olarak izin verdiğini unutuyor sonrasında

koruma1903, 42 dk. önce
Şikayet geri çekilse dahi birimine çoktan haber gitmiştir soruşturma geçirirsin amirine izin verip vermediğini sorarlar. amirinle konuş izin vermedim derse uyarı kınama harici alacağın cezada ihraç olursun (böyle bir konu için ihraç olacağın bir ceza vermezler)

koruma1903
Şef
10 Şubat 2024 17:03
Önceden cezan yoksa bir alt ceza verilir ama bir alt ceza verme yetkisi de inisiyatiflerinde "verilebilir" diyor yönetmelikte. Muhtemelen uyarı alırsın kardeşim amirin haberim yok derse. Bu sebeple ihraç olmazsın olan duymadım.
Tuna411, 16 dk. önce

Aday memur olduğum için bir alt ceza verebilir lermi peki?

Yani cezanın tam karşılığı olmayan uyarma kınama da verilebiliyor mu ?

Çünkü 7068 de 3 gün aylıktan kesme


koruma1903
Şef
10 Şubat 2024 17:04
Uyarı değil kınama alırsın yazacaktım pardon.
Toplam 5 mesaj

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