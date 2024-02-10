Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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10 Şubat 2024 17:25
Adaletsiz ders programına itiraz edeceğim

bu kadar memnuniyetsiz bir program hazırlamak neymiş ona açık seçik yansıtacam, herkes sınırlarını bilecek. pazartesiyi iple çekiyorum inşallah umduğumu alırım.


ta345
Aday Memur
10 Şubat 2024 17:56

arkadaşlar yazmayı unuttum: şimdi benim bildiğim kadarı ile meslek derslerinin kültür derslerinden sonraya konması gerekli.

bir bu. bir de müdür başyardımcısının benden üstün hiçbir yetkisi yok değil mi bu iki duruma göre tavrımı göstericem ben.


TheSilverLion
Aday Memur
10 Şubat 2024 18:05

Hocam bence konuşun ama bu feveranla değil. Afra tafra baş ağrıtır sizden üstün veya sizle eşit olsun.

Bir de meslek dersleri kültür derslerinden sonra olur diye bir şey ben şahsen duymadım.


ta345
Aday Memur
10 Şubat 2024 18:07

eğitim bilimleri nden hatırlıyorum öyle bir şey vardı sanki hocam emin misiniz?

TheSilverLion, 2 gün önce

Hocam bence konuşun ama bu feveranla değil. Afra tafra baş ağrıtır sizden üstün veya sizle eşit olsun.

Bir de meslek dersleri kültür derslerinden sonra olur diye bir şey ben şahsen duymadım.


highaltitude
Aday Memur
10 Şubat 2024 20:19

Yahu bırakın bu ergence işleri


difficulties
Daire Başkanı
10 Şubat 2024 20:23

Yönetmelik, kanun okumadan afra tafra yapanlar zararlı çıkar. Bilgisizce hareket etmeyin.

ta345, 2 gün önce

eğitim bilimleri nden hatırlıyorum öyle bir şey vardı sanki hocam emin misiniz?


mazıke
Şef
10 Şubat 2024 20:39
tutmayın küçük enişteyi

Memleketinogretmeni
Şef
11 Şubat 2024 14:01

Müdür yardımcısı size o programı yaparken yönetmeliğe bakmıştır.Siz de bakın.Yönetmeliği açmışken müdür yardımcısının görevleri ve öğretmenin görevlerini de okuyun ki aradaki farkı anlayın.


Pratik Hoca
Aday Memur
11 Şubat 2024 15:32

Bizim arkadaşlar hiyerarşi ile amiri karıştırıyor.

Müdür yrd/baş yard. Sizin disiplin amiriniz değildir evet ama bürokraside hiyerarşik olarak sizden üstündür. Görev ve sorumlulukları işleri planlama koordinasyonu sağlama yani sizi yönetme, ilaveten sizinde içinde olduğunuz tüm komisyonlarda başkanlık yapma hakkı verir. Örneğin idareciyle soruşturmaya konu olan bir sorun yaşadığınız zaman eş düzeyde hatanız varsa bile size görev yeri değişikliği teklif edilir. Artık siz karar verin gerisine.

Birde bu olayın dışında şunu anlamıyorum. Maaşım ekdersim tam olsun ama okula iki gün geleyim, kimse bana plan program sormasın, kurul komisyon, sosyal etkinlik şu bu kağıt üstünde olsun, geçen biri başlık açmışta disiplin kurulunda imza atmayayım bu tipler yüzünden mesleğimiz itibar kaybediyor. Liyakat, liyakat liyakat.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
11 Şubat 2024 17:15

Açık bir şekilde sadece size özel sıkıntılı bir program hazırladıysa öncelikle güzellikle düzeltilmesini rica edin. Olumsuz yaklaşılırsa dilekçe yazın. Yalnız ilgili yönetmelik maddelerine atıf yapmayı ihmal etmeyiniz.

Programda derslerin dağılımı ile ilgili tavsiyeler -belirttiğinizi üzere- olsa da bu mümkünse yapılabileceği yazıyor. Bunun özellikle büyük okullarda uygulanması zor. Aşağıda OÖK Yönetmeliği 12. maddeyi alıntılayayım.

b) Dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılır.

Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe

konulmasına özen gösterilir.

c) (Değişik:RG-2/9/2020-31232) Uygulamalı meslek dersleri, imkânlar ölçüsünde ders bütünlüğü bozulmadan ders saatleri birbirini izleyecek şekilde planlanır.

ç) Programda teorik ve uygulamalı derslere aynı günde yer verilmesi durumunda, teorik derslere öğleden önce, uygulamalı derslere ise öğleden sonraki saatlerde yer verilmesine özen gösterilir.


ta345
Aday Memur
11 Şubat 2024 19:04

ya ben açıkçası okulda yaşanan bazı saçma sapan bulduğum konuşmalar ve uygulamalardan dolayı çok canım sıkıldı hatta bana mobbing yapıldığını düşündüm. yani neler olduğunu yazsaydım emin olun hak verecektiniz.

fakat yine de ben efendiliğimi de istifimi de bozmamam gerektiğini düşünerek vazgeçicem galiba.

başlık iptal diyeyim napalım. sadece üzerime bu kadar gelinmesinin çok haksızlık olduğunu düşündüm. yoksa bu elimdeki ders programını tolere edebileceğimi düşünüyorum. yapılan yorumları okudum ve ilk yorumdaki arkadasın yazdığı mantıklı geldi. evet, saygınlığımdan ödün de vermemiş olurum.


lutt
Şube Müdürü
11 Şubat 2024 19:34

hadi inşşşş


thesupervisor
Aday Memur
11 Şubat 2024 20:10
Kaynağınız nedir bilemiyorum, fakat öyle birşey yok. Soruşturma sürecinde müdür yardımcısı veya müdür hiç bir surette öğretmene karşı avantajlı değildir. Aynı eylemin faili iseler alacakları teklif de aydır. Bu sebeple hakkaniyetle davranan disiplin amiri ikisine de aynı cezayı verecektir.
Pratik Hoca, Dün

Bizim arkadaşlar hiyerarşi ile amiri karıştırıyor.

Müdür yrd/baş yard. Sizin disiplin amiriniz değildir evet ama bürokraside hiyerarşik olarak sizden üstündür. Görev ve sorumlulukları işleri planlama koordinasyonu sağlama yani sizi yönetme, ilaveten sizinde içinde olduğunuz tüm komisyonlarda başkanlık yapma hakkı verir. Örneğin idareciyle soruşturmaya konu olan bir sorun yaşadığınız zaman eş düzeyde hatanız varsa bile size görev yeri değişikliği teklif edilir. Artık siz karar verin gerisine.

Birde bu olayın dışında şunu anlamıyorum. Maaşım ekdersim tam olsun ama okula iki gün geleyim, kimse bana plan program sormasın, kurul komisyon, sosyal etkinlik şu bu kağıt üstünde olsun, geçen biri başlık açmışta disiplin kurulunda imza atmayayım bu tipler yüzünden mesleğimiz itibar kaybediyor. Liyakat, liyakat liyakat.


buraközeleğitim
Müsteşar Yardımcısı
11 Şubat 2024 20:35

Öfkeyle kalkan zararla oturur. Kendinizi tabi ki ezdirmeyin ancak tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır onu da goz önüne alınız sayın hocam.


fenogretmeniyim
Şef
12 Şubat 2024 07:41

geçen bizim okula gelen bi öğretmenin dosyasında 3 tane kademe ilerleme cezası vardı. suçu da öğrenci ve "üstleriyle" iletişimde yaşadığı problemler


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
12 Şubat 2024 10:40

iletişim problemlerinin karşılığı kademe ilerleme cezası değil...

10 yıl içinde dosyasında üç kademe ilerleme cezası olan personel teknik olarak mümkün değil...

fenogretmeniyim, 4 saat önce

geçen bizim okula gelen bi öğretmenin dosyasında 3 tane kademe ilerleme cezası vardı. suçu da öğrenci ve "üstleriyle" iletişimde yaşadığı problemler


fenogretmeniyim
Şef
12 Şubat 2024 10:52

resmi ceza tebliğ yazısında bu kadar yazıyor. detayları bilmiyorum. 3 ceza olmaz demişsiniz ama klasör elimde.

Sevdim-Seni, 1 saat önce

iletişim problemlerinin karşılığı kademe ilerleme cezası değil...

10 yıl içinde dosyasında üç kademe ilerleme cezası olan personel teknik olarak mümkün değil...


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
12 Şubat 2024 11:25

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

fenogretmeniyim, 1 saat önce

resmi ceza tebliğ yazısında bu kadar yazıyor. detayları bilmiyorum. 3 ceza olmaz demişsiniz ama klasör elimde.

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