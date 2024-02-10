Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Şubat 2024 17:25
pazartesi müdür başyardımcısına afra tafra yapacam kırmızı çizgilerimi göstereceğim

bu kadar memnuniyetsiz bir program hazırlamak neymiş ona açık seçik yansıtacam, herkes sınırlarını bilecek. pazartesiyi iple çekiyorum inşallah umduğumu alırım.


ta345
Aday Memur
10 Şubat 2024 17:56

arkadaşlar yazmayı unuttum: şimdi benim bildiğim kadarı ile meslek derslerinin kültür derslerinden sonraya konması gerekli.

bir bu. bir de müdür başyardımcısının benden üstün hiçbir yetkisi yok değil mi bu iki duruma göre tavrımı göstericem ben.


TheSilverLion
Aday Memur
10 Şubat 2024 18:05

Hocam bence konuşun ama bu feveranla değil. Afra tafra baş ağrıtır sizden üstün veya sizle eşit olsun.

Bir de meslek dersleri kültür derslerinden sonra olur diye bir şey ben şahsen duymadım.


ta345
Aday Memur
10 Şubat 2024 18:07

eğitim bilimleri nden hatırlıyorum öyle bir şey vardı sanki hocam emin misiniz?

TheSilverLion, 1 saat önce

Hocam bence konuşun ama bu feveranla değil. Afra tafra baş ağrıtır sizden üstün veya sizle eşit olsun.

Bir de meslek dersleri kültür derslerinden sonra olur diye bir şey ben şahsen duymadım.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?MEB GYS TercihAkademisyenlikten Meb'e GeçişBakanlık müfettişleriÖddk (acil cevabınıza ihtiyacım var)Secim gorevi20 yıl öğretmenlik =BaşöğretmenlikEngelli raporuna istonaden nöbetten muafBakanlığın yüksek lisansı uzmanlığı önüne koyması??Veli tehdit ediyor

Sözlük

kıdem tazminatı caiz değildir 6 tarihin çöplüğü 1 bizim mahalle neden çok iyi 1 Everest Dağı 1 layın-leyin eki 2 giyilebilir teknoloji 1 cem karaca 2 ismet 4 harcamak 1 Amon tapınağı 1

Son Haberler

Tunca Köprüsü trafiğe kapatılacakAntalya'da kış ortasında deniz keyfiAK Parti'li adayın seçim çalışmasında silahlı saldırı: 1 kişi yaralandıMessi'ye tepkiler nedeniyle iptal edildiCumhurbaşkanı Erdoğan, Alper Gezeravcı ile görüştü

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı