Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Şubat 2024 17:43
cep numaramızı okula bildirmemiz zorunlu mu?

merhaba ,

2 soru:

1) telegram / whatsapp kullanmak zorunlu mu?

2) cep numaramızı okula bilidirmemiz gerekli/zorunlu mi/mu ?


didaof
Aday Memur
10 Şubat 2024 18:29

Kesinlikle zorunlu değil, siz okulun ön kapısını gören bir ev tutun ve hergün camdan dışarı bakmayı unutmayın. Dumanla iletişim için bu şart. Duman dili ve edebiyatı için ise mebbiste hizmetiçi açarlar size.


ta345
Aday Memur
10 Şubat 2024 19:00

gidin kendinize başka bir eğlence bulun. hadi bakalım...

didaof, 40 dk. önce

Kesinlikle zorunlu değil, siz okulun ön kapısını gören bir ev tutun ve hergün camdan dışarı bakmayı unutmayın. Dumanla iletişim için bu şart. Duman dili ve edebiyatı için ise mebbiste hizmetiçi açarlar size.

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