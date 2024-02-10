Görev yeri değişikliği

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Merhaba ifade savunma hkMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?İdari Dava Süreci?Tsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıYargıtay'da dosyası olanlarÜniversitelerde yapılan arşiv araştırmasıJandarma; ihraç / açığa alma / ihraçtan ve açıktan iade / adli soruşturmalarıAdli sicili olan biri belediye şirketlerinde çalışabilir mi?Amirin 4/B li personele tutanak tutmasıAdli idari soruşturma gecirenlerde güvenlik soruşturması acil yardım
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı