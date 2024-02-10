Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


10 Şubat 2024 19:10
Görev yeri değişikliği
Disiplin soruşturması sonucunda görev yeri değişikliği disiplin cezası mıdır? İdari tedbir midir?

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