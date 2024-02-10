Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Şubat 2024 20:07
Zorunlu hizmet

merhaba arkadaşlar.Zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra çeşitli sebeplerden istifa etmiş olan öğretmen kpss ile tekrar öğretmen olarak atandığında eş durumu tayinini ne zaman yapabilir?

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