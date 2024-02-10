taltif sadece 5 6 şubeye yatmış

1 saat önce haber geldi sadece şubeler yatmış arkadaşlar Koruma şube trafik hariç herkese yatmış haksızlık çok gördükte bu kadar olmaz ya

1 saat önce haber geldi sadece şubeler yatmış arkadaşlar Koruma şube trafik hariç herkese yatmış haksızlık çok gördükte bu kadar olmaz ya