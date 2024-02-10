Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Şubat 2024 20:27
taltif sadece 5 6 şubeye yatmış
1 saat önce haber geldi sadece şubeler yatmış arkadaşlar Koruma şube trafik hariç herkese yatmış haksızlık çok gördükte bu kadar olmaz ya

Mhmt1940
Aday Memur
10 Şubat 2024 20:31

Sallama şubedeyim yatan bir şey yok insanları birbirine kırdırma


Albayrakyesilsancak
Aday Memur
10 Şubat 2024 20:31
kardeşim ciddiyim hangi şube

Mhmt1940
Aday Memur
10 Şubat 2024 20:32

Asayş

Albayrakyesilsancak, 32 dk. önce
kardeşim ciddiyim hangi şube

Albayrakyesilsancak
Aday Memur
10 Şubat 2024 20:33
Taltifler hesaplara yattı. Ancak polislerden bazılarına yatmadığı yönünde şikayetler var. Hatta bazı birimlere hiç yatmamış. Soruşturma geçirenlere yatmamış. Detaylı bilgi edindiğimizde haber güncellenecek.

tsubasa17
Aday Memur
10 Şubat 2024 20:46
adam sana şubelerdeki herkese yatmış dememişki şubelere yatmış demiş var mı hiç PMA Koruma Trafik Deviriyedekilere yatan konuşma burda
Mhmt1940, 32 dk. önce

Sallama şubedeyim yatan bir şey yok insanları birbirine kırdırma


Mhmt1940
Aday Memur
10 Şubat 2024 20:51

Adam koruma trafik hariç herkese yatmış demiş. Okuma özğrlü müsün değişik

tsubasa17, 17 dk. önce
adam sana şubelerdeki herkese yatmış dememişki şubelere yatmış demiş var mı hiç PMA Koruma Trafik Deviriyedekilere yatan konuşma burda

iyilikiyidir01
Memur
10 Şubat 2024 20:52
Kom tem narkotik yanında senin sube biraz tırt kalmış tabi yatmaz sana :)kızmada asayiş karakolun bir üstü size uğramaz taltif
Mhmt1940, 31 dk. önce

Asayş


tsubasa17
Aday Memur
10 Şubat 2024 20:55
nick name inden belli geride kaldigin sen önce dediğimi iyi bir algıla sonra gel burda artistlik yap hadi Go Home:-^
Mhmt1940, 12 dk. önce

Adam koruma trafik hariç herkese yatmış demiş. Okuma özğrlü müsün değişik


Albayrakyesilsancak
Aday Memur
10 Şubat 2024 20:56
hahahahah
tsubasa17, 8 dk. önce
nick name inden belli geride kaldigin sen önce dediğimi iyi bir algıla sonra gel burda artistlik yap hadi Go Home:-^

Mhmt1940
Aday Memur
10 Şubat 2024 20:59

Zeka fışkırıyor senden belli nick name&#128514;&#128514;&#128514;&#128514;&#128514;&#128514;&#128514;&#128514;

tsubasa17, 8 dk. önce
nick name inden belli geride kaldigin sen önce dediğimi iyi bir algıla sonra gel burda artistlik yap hadi Go Home:-^

Mhmt1940
Aday Memur
10 Şubat 2024 21:02

Yok niye kızayım tırt veya değil çalışıyoruz:)

iyilikiyidir01, 11 dk. önce
Kom tem narkotik yanında senin sube biraz tırt kalmış tabi yatmaz sana :)kızmada asayiş karakolun bir üstü size uğramaz taltif
Toplam 11 mesaj

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