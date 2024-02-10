Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Şubat 2024 20:46
Lisans bitirme nedeniyle derece/kademe ne olur

Selamun aleyküm arkadaşlar

Ben 7/1 düz lise mezunu 13 yıllık bir devlet memuru tüm. Bu yıl, Allâh nasib ederse, 4 yıllık lisans mezunu olucam. Eğer mezun olursam kadro/derecem ne olur, bu konuda sadece yeterli bilgiye sâhip olanlar cevap verirse sevinirim.

Şimdiden herkese teşekkür ederim

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