Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Şubat 2024 21:09
Polsan kesintisi hakkında
beyler ocak ayı ZORUNLU Polsan kesintisi 1300 civarındayken Şubat ayı Polsan uygulamasında 2700 kesinti olacak bu illetten kurtulma yöntemi yokmu sadece Şubat ayinda mi çift kesinti oluyor bilen varsa yazabilir mi

10Kartal10
Aday Memur
10 Şubat 2024 21:14
Ocak ayının farkı ile Şubat ayının zammı bir arada oluyor Mart'ta düşecek 2150 gibi olacak ayrıca çıkış 2019 sonrası girişler için yok

sinanpolat22
Şef
10 Şubat 2024 22:01
mart kesintisinde düzelecek. şubatta 45 günlük kesiyor
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