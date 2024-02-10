Polsan kesintisi hakkında

Ocak ayının farkı ile Şubat ayının zammı bir arada oluyor Mart'ta düşecek 2150 gibi olacak ayrıca çıkış 2019 sonrası girişler için yok

Ocak ayının farkı ile Şubat ayının zammı bir arada oluyor Mart'ta düşecek 2150 gibi olacak ayrıca çıkış 2019 sonrası girişler için yok