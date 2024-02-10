Polsan kesintisi hakkında

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
2024 Şubat ayı mazaret ataması27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİdare mahkemesi iade kararıTaltif duyumu5 taltifEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıtaltif sadece 5 6 şubeye yatmış Egm Fetö idari soruşturmaEvi satıp, yatırım olarak ne yapılabilir?Aday memurun izinsiz il dışına çıkması ve olaya karışması
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı