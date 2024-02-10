Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Şubat 2024 21:20
Alt bölge tayini

Ankaradan Kayseriye alt bölge tayin dilekçemi baş hemşire imzalamadan önce eleman yetersizliğinden dolayı uygun görülmemiştir yazıp imzaladı. Buna rağmen sağlık bakanlığı onay verebilir mi biligisi olan var mı lütfen

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