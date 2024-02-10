Muvazzaf astsubaylıktan istifa edip polis okuluna başvurma

sen ne boş bir hesapsın ya ikm nasıl olurum öğretmen nasıl olurum konularından asb pm karşılaştırması kapasitesine nasıl geldin. bilmediğin konularda boş yapma

sen ne boş bir hesapsın ya ikm nasıl olurum öğretmen nasıl olurum konularından asb pm karşılaştırması kapasitesine nasıl geldin. bilmediğin konularda boş yapma