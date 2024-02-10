Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Şubat 2024 21:29
Muvazzaf astsubaylıktan istifa edip polis okuluna başvurma

Arkadaşlar merhaba. Halen kara kuvvetleri komutanlığında muvazzaf astsubay olarak görev yapmaktayım. 2 ay içinde istifa edip POMEME başvurmayı düşünüyorum. Sizce mülakat komisyonunda astsubaylıktan istifa etmiş olmam olumsuz bir etki yaratır mı? Ve benim gibi astsubaylığı bırakıp polis olan var mı ? Meslekteki arkadaşlar cevaplarsa çok sevinirim


Milanoo
Aday Memur
10 Şubat 2024 21:44

Yakma kendini


Karacıkk
10 Şubat 2024 21:45

Neden

Milanoo, 1 saat önce

Yakma kendini


memuraday-y
Şef
10 Şubat 2024 22:05

Astsubaylık bence daha zor. Ama polislik senden çok fazla bir bilgi, beceri veya yetenek istemez. Yani polisliği icra etmek için özel bir yeteneğinizin olmasına gerek yoktur.


AlperTungacı
Aday Memur
10 Şubat 2024 22:18
sen ne boş bir hesapsın ya ikm nasıl olurum öğretmen nasıl olurum konularından asb pm karşılaştırması kapasitesine nasıl geldin. bilmediğin konularda boş yapma
memuraday-y, 47 dk. önce

Astsubaylık bence daha zor. Ama polislik senden çok fazla bir bilgi, beceri veya yetenek istemez. Yani polisliği icra etmek için özel bir yeteneğinizin olmasına gerek yoktur.


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
10 Şubat 2024 22:19
tarih öğretmeni daha bir bardağın yarısının değerini bulamıyor sen gelmişsin polislere laf atıyorsun polisler jop mu soktu bi taraflarına
memuraday-y, 47 dk. önce

Astsubaylık bence daha zor. Ama polislik senden çok fazla bir bilgi, beceri veya yetenek istemez. Yani polisliği icra etmek için özel bir yeteneğinizin olmasına gerek yoktur.


AlperTungacı
Aday Memur
10 Şubat 2024 22:20
gelmiş polis forumunda polislik senden bilgi beceri istemez diyor insan bu kadar da kulakları çınlasın istemez ki
memuraday-y, 47 dk. önce

Astsubaylık bence daha zor. Ama polislik senden çok fazla bir bilgi, beceri veya yetenek istemez. Yani polisliği icra etmek için özel bir yeteneğinizin olmasına gerek yoktur.


kanz6633
Aday Memur
10 Şubat 2024 22:23

...


AlperTungacı
Aday Memur
10 Şubat 2024 22:25
bizim forumda 2-3 konuda 1 polislere sallıyor ya dediğin gibi oldu ya da bunu almadılar zoruna gitti
siyahbeyaz88, 33 dk. önce
tarih öğretmeni daha bir bardağın yarısının değerini bulamıyor sen gelmişsin polislere laf atıyorsun polisler jop mu soktu bi taraflarına
Toplam 8 mesaj

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