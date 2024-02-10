Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Şubat 2024 21:32
görevlendirme hakkında

arkadaslar görevlendirme için araştırma halinde olacağım uygun okul var mı diye. ama bir belki biriki sorum var:

görevlendirme gerçekleşirse, ama yeni okulumda da entegre olamazsam yani okula ayak uyduramazsam (bi tane proje okulu var yakınımda) o zaman ben istersem mesela gittikten 2-3 hafta sonra eski okuluma dönme şansım var mı yada başka bir okula yeni bir görevlendirme biliyorum bu son söylediğim çok uç birşey ama yine de merak ettim.

teşekkür ederim.


ta345
Aday Memur
10 Şubat 2024 21:35

arkadaslar cümleler anlaşılır ama yapı bakımından sorunlu cümleler var üstte. k bakmayınız.

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