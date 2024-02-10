görevlendirme hakkında

arkadaslar görevlendirme için araştırma halinde olacağım uygun okul var mı diye. ama bir belki biriki sorum var:

görevlendirme gerçekleşirse, ama yeni okulumda da entegre olamazsam yani okula ayak uyduramazsam (bi tane proje okulu var yakınımda) o zaman ben istersem mesela gittikten 2-3 hafta sonra eski okuluma dönme şansım var mı yada başka bir okula yeni bir görevlendirme biliyorum bu son söylediğim çok uç birşey ama yine de merak ettim.

teşekkür ederim.