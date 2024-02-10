Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Şubat 2024 22:53
En düşük işçi Maaşı 41.000TL oldu(ek ödemeler dahil)

Evet en düşük işçi maaşı şubat ayı itibariyle yıllıkta 41bin TL oldu En düşük memur maaşı ise 32 ile 35 bin arasında sendikalar ne zaman ek isteyecekler bir kamuoyu oluşutmamız gerekiyor sendikalara baskı yapmalıyız. işçiler harıl harıl gündem çalışıyor daha fazla almak için bizde birşeyler yapmalıyız...

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