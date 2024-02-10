KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


10 Şubat 2024 23:15
Pomem alımı olmayacak ve umudu kestim

hiç alım olmayacak bence


HüseyinDemir23
Aday Memur
11 Şubat 2024 10:04

Şubat ayı ilan gelir

Toplam 1 mesaj

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