KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


10 Şubat 2024 23:15
pomemden umudu kestim??
hiç alım olmayacak bence

Çok Yazılan Konular

Pomem eğitim sonu sınavıDavası olanlar eğitim sonu sınavından eleniyor mu?Pomem ön sağlıkta renk körlüğü testiSağlık kontrolu(skolyoz)Pomem eğitim sonu sınavı, mahkeme süreci

Sözlük

Bana bir gününü anlat 2 Bugün olanlar 13 İnci Taneleri 2 Anubis 2 dilber ortaylı 4 muhalefete güvenmediğimiz için oy vermiyoruz diyen seçmen 3 Özlem gürses-murat muratoğlu 1 bizim mahalle neden çok iyi 8 film analizi 1 aydos 3

Son Haberler

5510'a tabi memurlar emekliliklerinde asgari ücret seviyesinden mi emekli aylığı alacaklar?Bakan Koca: Vatandaşımızın ameliyatı bitti, durumu ciddiArtvin-Hopa kara yolunda heyelan: Ulaşım yapılamıyorMHP'den silahlı saldırıya tepkiAziz Yeniay: Tek duamız, tek dileğimiz kızımızın şifa bulması

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı