Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Şubat 2024 23:46
forumdaki yasak furyasi sona ermeli

son zamanlarda yazışma kural ihlali bulunmamasına ve kurala uygun olsa dahi yapılan yazışmaya ragmen, çok iyi bilindiği gibi saygideger bir editörce bir de bu adet boy gösterdi. Bu editörün amacı nedir. Editör özellikle PDR konularını örtbas amaçlı davranmaktadır.

Cihan27 Editörümüzü bu bölümde yeniden görmek isteriz.

Bundan amaç nedir ki !?


sdddf
Aday Memur
10 Şubat 2024 23:52

Editör Pangea Allah Allah ına kitabına PDR misin


sdddf
Aday Memur
10 Şubat 2024 23:55

yasakla kardeş yasakla nereye kadar peki :)?


caga89
Aday Memur
11 Şubat 2024 00:04

art niyetli konular ve kullanıcılar uzaklaştırılmaya devam edilecek

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