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Editörler : oto-danisman-expert


11 Şubat 2024 00:36
B sınıfı ehliyetle 125cc ye kadar motor kullanabilme.

Arkadaşlar düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte motosiklet ehliyeti olmadan 125cc ye kadar motor kullanabilme yasası yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Artık ehliyet kursundan küçük bir eğitim ile alınacak swrtifika ile 125cc ye kadar olan motorlar kullanılabilecek.  Tabi şartlar var nedir bunlar?

1-En az 2 yıkkık B sınıfı ehliyet sahibi olunmalı

2-son 5 yıl içinde ehliyete el konulmamış olmak

3-Motosiklet kullanımına engel olmadığına dair Sağlık raporu almak

en-eSizce mantıklı mı mantıksız mı?

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